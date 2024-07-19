«Барселона» предложила звезде Евро-2024 Ольмо шестилетний контракт — журналист Мартинес

«Барселона» обратилась к атакующему полузащитнику «РБ Лейпциг» Даниэлю Ольмо, предложив контракт, рассчитанный на шесть лет. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, с завтрашнего дня в отношении Ольмо перестаёт действовать сумма отступных в размере € 60 млн. Однако агенты 26-летнего футболиста добиваются, чтобы данная сумма сохранилась ещё на несколько недель.

На чемпионате Европы — 2024 полузащитник принял участие в шести матчах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ольмо составляет € 60 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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