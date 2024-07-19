Экс-игрок «Челси» Демба Ба — про cкандал с Францией: Аргентина — убежище нацистов в бегах

Бывший нападающий лондонского «Челси» Демба Ба высказался о скандальной кричалке аргентинских футболистов в адрес игроков сборной Франции.

«Аргентина – убежище для сбежавших бывших нацистов. Перон (Хуан Доминго Перон, бывший президент Аргентины. – Прим. «Чемпионата») — с 1945 года принимал в стране военных преступников. И вы ещё удивлены», – написал бывший нападающий в социальной сети.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».