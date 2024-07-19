Антонио Конте отказался поддержать скандирование против «Ювентуса» на встрече с фанатами

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте отказал болельщикам неаполитанского клуба в их призыве присоединиться к скандированию, направленному против «Ювентуса».

Фанаты попросили Конте присоединиться к скандированию: «Кто не прыгает, тот болельщик «Ювентуса». По замыслу, после этого болельщики «Наполи» должны начать подпрыгивать.

Итальянский специалист ответил фанатам: «Я всегда буду вежливым и уважительным человеком, поэтому не просите меня о вещах, которые я не буду делать в отношении остальных команд.

Мы, тренеры, должны подавать положительный пример. Что я могу вам сказать, так это то, что прямо перед вами болельщик «Наполи» номер один».

Конте занимал должность главного тренера «Ювентуса» с 2011 по 2014 год.

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