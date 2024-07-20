Вендел подпишет контракт с «Галатасараем» на пять лет с зарплатой в € 4 млн — Юрекли

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел заключит трудовое соглашение с турецким «Галатасараем» на пять лет с заработной платой в размере € 4 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Халук Юрекли.

По информации источника, договорённости между сторонами находятся на финальной стадии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зениту» и «Галатасараю» удалось согласовать сумму трансфера за Вендела.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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