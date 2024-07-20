Люк Уилкшир: «Динамо» показало в том сезоне, что «Зенит» можно обыгрывать

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от бело-голубых в предстоящем сезоне.

«В прошлом сезоне «Динамо» показало, что у команды есть класс. У этого состава появилось больше опыта, понимания между футболистами, они вынесли уроки из прошлого сезона. Жду, что клуб снова проведёт хороший сезон и окажется в верхней части турнирной таблицы. Но «Зенит» всегда силён, однако «Динамо» показало, что их можно обыгрывать», – приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.