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Лукаку договорился с «Наполи» о трёхлетнем контракте с зарплатой в € 6 млн — Ди Марцио

Лукаку договорился с «Наполи» о трёхлетнем контракте с зарплатой в € 6 млн — Ди Марцио
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31-летний нападающий «Челси» Ромелу Лукаку согласовал условия личного контракта с «Наполи». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны договорились о трёхлетнем контракте, по которому бельгийский футболист будет зарабатывать € 6 млн в год без учёта бонусов.

Подчёркивается, что теперь «Наполи» необходимо договориться с «Челси», требующим за Лукаку € 35 млн. Однако в неаполитанском клубе не готовы расстаться с такой суммой. При этом ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб заинтересован в покупке форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Действующее трудовое соглашение Лукаку с «Челси» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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