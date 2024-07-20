Щетинин: поставлю «Ростову» пять баллов за сезон, если войдём в тройку РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин объяснил, при каких условиях поставит команде пять баллов по итогам сезона.

«Что должно произойти, чтобы я в конце сезона поставил команде пять баллов? В тройку РПЛ должны войти. Кубок России? Если выходим из группы, то должны дойти до финала», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне «Ростов» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Щетинин принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.