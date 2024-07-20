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«Юнайтед» возобновил интерес к Брэнтуэйту после краха попытки продажи «Эвертона»

«Юнайтед» возобновил интерес к Брэнтуэйту после краха попытки продажи «Эвертона»
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«Манчестер Юнайтед» вновь заинтересован в покупке центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта после того, как американская компания бизнесмена Дэна Фридкина, владеющая «Ромой», не смогла приобрести ливерпульский клуб. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, вероятно, «красные дьяволы» сделают «Эвертону» ещё одно предложение по английскому защитнику. Ранее «Манчестер Юнайтед» уже направил два предложения на суммы в £ 43 млн (€ 51 млн) и £ 50 млн (€ 59 млн) соответственно, однако «ириски» отклонили их.

Фридкин отказался покупать «Эвертон» из-за большого количества долгов у английского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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