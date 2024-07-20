Нигматуллин: «Порту» был готов подписать со мной контракт, но я решил остаться в России

Новичок казанского «Рубина» Артур Нигматуллин рассказал, почему на старте карьеры не перешёл в «Порту».

«Они были готовы подписать контракт. Но я предпочёл остаться в ЦСКА. Это не было из-за страха взять на себя новую ответственность, переехать в другую страну. В то время уровень чемпионата России был сопоставим с португальской лигой. В наше время лишь всё изменилось. Так что разговоров о переезде на повышение тогда даже не велось. Единственное, что меня привлекло в «Порту», – как в команде работали именно с молодёжью. Но только ради этого не стал менять страну», – приводит слова Нигматуллина «Татар-информ».

Нигматуллин стажировался в португальском клубе в 2007 году. Тогда же он мог подписать полноценный контракт с «Порту», однако решил вернуться в московский ЦСКА.

Этим летом пресс-служба «Пари Нижний Новгород» объявила об уходе голкипера Артура Нигматуллина в казанский «Рубин».

33-летний Артур Нигматуллин провёл в минувшем сезоне 31 матч в составе «Пари Нижний Новгород». На счету голкипера 10 «сухих» матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нигматуллина в € 700 тыс.