Титов: сейчас запоминаются скандалы, но в финале Евро-2024 победил футбол!

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о Евро-2024.

— Многим чемпионат Европы не зашёл, называли его скучным. Поэтому и РПЛ ждут с бóльшим нетерпением?

— В этом есть большая доля правды. Но есть же послевкусие и последнее, а последнее это — финал Евро. Классный финал! Именно второй тайм. Сейчас запоминаются всякие скандалы: кто и что сказал, кто и какую песню спел. Аргентинцы теперь «отличились» на Копа Америка. Каждый раз кто-то куда-то вляпывается, к сожалению. Есть, что обсуждать. Если уже первые-вторые лица государства оправдывают своих футболистов, это уже политика, а не футбол. Мне это не нравится. А испанцы показали, что на сегодняшний день в футбол они играют лучше всех. Победил футбол — это самое главное! И Аргентина вместе с Месси, который стал самым титулованным футболистом мира. Но для меня РПЛ — точно самый лучший чемпионат. Я что, просто так буду сидеть дома? Нет, конечно, включу телевизор и посмотрю футбол. Футбола будет очень много. Не забываем про Кубок России. Скучно не будет, ‐ сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.