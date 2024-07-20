«Манчестер Юнайтед» готов отдать Антони в аренду на грядущий сезон — ESPN

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с переходом 24-летнего крайнего нападающего Антони в другой клуб на правах аренды при условии, что эта команда будет готова полностью покрывать его заработную плату, составляющую £ 70 000 (€ 83 000) в неделю. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» по-прежнему не готовы на полноценный трансфер бразильского нападающего.

В минувшем сезоне Антони принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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