Егор Титов: может, в ближайшее время мы узнаем какую-то суперсенсацию о Джикии

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о будущем защитника Георгия Джикии.

— Георгий Джикия до сих пор без клуба. Допускаете, что он так и не найдёт команду?

— Здесь вопрос сразу агенту. В наше время агентов не было. Мы занимались переходами сами, или на нас выходили. А сегодня у кого-то один посредник, у кого-то — два или больше. Соответственно, совсем другие зарплаты и возможности. Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас грамотно скрывали. Джикия — профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 — значит, играть будет в любом случае. Здесь вопрос аппетитов: видимо, агент поднимает ставки. Мне тяжело говорить на эту тему, не зная нюансов, – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после завершения минувшего сезона Георгий Джикия покинул «Спартак» в связи с истечением срока действия контракта.