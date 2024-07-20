Легенда «Спартака» Титов выразил надежду, что активные фанаты команды вернутся на стадион

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов надеется, что активные фанаты команды вернутся на стадион.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вернулась трибуна B. Болельщики — это 20, а то и 30 процентов успеха», – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2022 году фанатские объединения «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Напомним, «Спартак» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 50 очков. Он занял пятое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.