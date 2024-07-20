Егор Титов: самому уже интересно, какой будет стартовый состав у «Спартака»!

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о красно-белых перед началом нового сезона.

— Удалось посмотреть «Спартак» во время сборов? Есть понимание, что строит Станкович?

— В матче с «Насафом» играла молодёжь. Понятно, что соперник не самый сильный и в Оренбурге состав будет другой. На сборах были матчи в закрытом режиме. Ещё какие-то игры я не видел. Ждём. Очень волнительно. Все болельщики ждут первый матч. В Оренбурге будет аншлаг: старт сезона, приезжает «Спартак». Главное: кто будет играть — Соболев, Угальде или Виллиан Жозе? Футбол — очень сложная штука: играют 11 футболистов, а ещё 11 в данный момент не играют. Трудно выбрать основу — зависит от того, кто как сегодня проснулся, как вёл себя вчера и так далее. Нужно учитывать все факторы. Простого не бывает. У «Спартака» порядка 25–28 человек, которых я видел и которые могут претендовать на место в стартовом составе. Самому уже интересно, какой будет стартовый состав! – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.