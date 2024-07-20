Титов: у «Зенита» сейчас, возможно, лучший подбор футболистов в Восточной Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о составе «Зенита».

«Зенит» вроде как взял уже Илича. Но тут встаёт вопрос адаптации. У них сейчас все адаптированы к нашему чемпионату. Питер — красивый город, со своими соблазнами. Видимо, они их преодолели, и сегодня «Зенит» — это единое целое, где нет скандалов, а подбор футболистов — лучший в России, а может быть, и в Восточной Европе. Так что будем отталкиваться от «Зенита»: какие будут трансферы и кто уйдёт», – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.