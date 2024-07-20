Агент Майсторовича: если Милан будет играть в «Динамо», ему позвонят из сборной Сербии

Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы защитника «Динамо» Милана Майсторовича, высказался о перспективе игрока в Российской Премьер-Лиге.

«Милан хорошо сыграл в предсезонных матчах. Я надеюсь, что сезон он начнёт в стартовом составе. Иначе зачем брать футболиста и не давать ему шанс играть? Уверен, что у Майсторовича достаточно качеств, чтобы играть на самом высоком уровне в России. Не исключаю, что в последующие годы «Динамо» сможет совершить реально большой трансфер с участием Милана в европейский клуб.

Если футболист сейчас начнёт получать регулярную игровую практику, допускаю, что ему позвонит главный тренер сборной Сербии Стойкович и пригласит на товарищеский матч — после Евро-2024 ему нужна новая кровь. Надеюсь, Майсторовича ждёт хороший период», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Напомним, Майсторович получил травму крестообразных связок в середине мая 2023 года. После восстановления от травмы защитник сыграл всего 46 минут в двух матчах в составе московского клуба.

Сербский защитник перешёл в «Динамо» из «Войводины U19» в феврале 2023 года. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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