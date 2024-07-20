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Назван самый дорогой игрок по общей сумме трансферных переходов, это не Криштиану Роналду

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов по общей сумме трансферных переходов. Наибольшая стоимость – у бразильца Неймара, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Хиляль», – € 400 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков по общей сумме трансферов:

1. Неймар («Сантос», «Барселона», «ПСЖ», «Аль-Хиляль») – € 400 млн.

2. Ромелу Лукаку («Андерлехт», «Челси», «Вест Бромвич, «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома») – € 339 млн.

3. Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср») – € 247 млн.

4. Усман Дембеле («Ренн», «Боруссия», «Барселона», «ПСЖ») – € 220 млн.

5. Альваро Мората («Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико», «Милан») – € 202 млн.

6. Антуан Гризманн («Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона») – € 182 млн.

7. Филиппе Коутиньо («Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Астон Вилла», «Аль-Духаиль») – € 180 млн.

8. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ», «Реал») – € 180 млн.

9. Анхель Ди Мария («Росарио», «Бенфика», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ») – € 179 млн.

10. Златан Ибрагимович («Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси») – € 169 млн.

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