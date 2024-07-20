БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван самый дорогой игрок по общей сумме трансферных переходов, это не Криштиану Роналду

Назван самый дорогой игрок по общей сумме трансферных переходов, это не Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов по общей сумме трансферных переходов. Наибольшая стоимость – у бразильца Неймара, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Хиляль», – € 400 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков по общей сумме трансферов:

1. Неймар («Сантос», «Барселона», «ПСЖ», «Аль-Хиляль») – € 400 млн.

2. Ромелу Лукаку («Андерлехт», «Челси», «Вест Бромвич, «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Рома») – € 339 млн.

3. Криштиану Роналду («Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср») – € 247 млн.

4. Усман Дембеле («Ренн», «Боруссия», «Барселона», «ПСЖ») – € 220 млн.

5. Альваро Мората («Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико», «Милан») – € 202 млн.

6. Антуан Гризманн («Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона») – € 182 млн.

7. Филиппе Коутиньо («Васко да Гама», «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария», «Астон Вилла», «Аль-Духаиль») – € 180 млн.

8. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ», «Реал») – € 180 млн.

9. Анхель Ди Мария («Росарио», «Бенфика», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ») – € 179 млн.

10. Златан Ибрагимович («Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси») – € 169 млн.

Материалы по теме
Назван самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги сезона-2024/2025, это не Килиан Мбаппе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android