«Чалов пересидел в РПЛ». Экс-игрок ЦСКА — об интересе к форварду со стороны клубов Европы

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин оценил игру 26-летнего нападающего армейцев Фёдора Чалова на фоне интереса к форварду со стороны европейских клубов.

«Ожидания от игры Чалова? Мне думается, что Фёдор всё-таки стремится уехать за границу, потому что время идёт, а он не молодеет. Поэтому, с моей точки зрения, Чалову нужно сделать всё возможное, чтобы обратить на себя внимание своими выступлениями. Фёдор — сильный футболист с очень хорошими качествами для нашего чемпионата. Мне всё-таки кажется, что у него есть мотивация снова попробовать себя в Европе.

Возможно, Чалов пересидел в чемпионате России. Но если всё-таки сравнивать нынешнего Федю и Чалова пятилетней давности, то это небо и земля. В том плане, что он стал тоньше чувствовать игру и лучше играть в пас», — приводит слова Галямина Legalbet.

Ранее в СМИ сообщалось, что к Чалову проявляют интерес «Алавес» и «Страсбург». В минувшем сезоне нападающий сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

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