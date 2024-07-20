Экс-гендиректор «Спартака» высказался о возможном возвращении Самуэля Жиго в РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о возможном возвращении 30-летнего французского центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго в московский клуб.

«Жиго — квалифицированный футболист. Он очень хороший защитник, тут даже спорить нечего. Думаю, нынешний «Спартак» Жиго бы усилил. Мне кажется, что от пребывания Самуэля в Москве, у всех остались только положительные эмоции», — приводит слова Первака Legalbet.

Ранее агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы Жиго, рассказал о карьерных целях французского футболиста и допустил возможное возвращение защитника в московский клуб.

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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