«Балтика» объявила о подписании игрока московского «Динамо» Зазвонкина

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин проведёт предстоящий сезон-2024/2025 в «Балтике». Об этом информирует пресс-служба калининградского клуба в своём телеграм-канале.

«Балтика» подписала 20-летнего хавбека в аренду на один сезон до 30 июня 2025 года. Сообщается, что калининградский клуб имеет опцию выкупа прав на футболиста по итогам сезона.

20-летний Зазвонкин является воспитанником московского «Динамо». В основной команде клуба он провёл один матч — в Кубке России сезона-2023/2024 с московским «Спартаком» (3:0), успев отметиться забитым мячом. Весеннюю часть сезона футболист провёл в аренде в новороссийском «Черноморце», отыграв за команду семь матчей в Первой лиге, в которых забил четыре гола и оформил две голевые передачи.

Контракт Зазвонкина с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 275 тыс.

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