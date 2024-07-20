Аргентинский депутат выступила с заявлением о сборной Франции на фоне расистского скандала

Аргентинский депутат Лилия Лемуан высказалась о расистском скандале вокруг национальной команды.

«Это правда, что сборная Франции полностью чёрная. Существует огромное количество французов африканского происхождения, однако очень поразительно, что в «западной и «белой» стране сейчас есть футбольная команда, которая предпочла бы состоять из африканских игроков. Это серьёзный вопрос. В футбольной сфере сейчас это настолько актуально, что повестка буквально взрывается.

Аргентинцы никогда не вели себя очень корректно в данном вопросе. Давайте вспомним, что во время похорон Диего Марадоны болельщики устроили беспорядки на кладбище… Думать, что аргентинец будет рациональным, играя в футбол или высказывая своё мнение о футболе, — это безумие. То, что произошло в сборной, должно было случиться», — приводит слова La Nacion.

Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

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