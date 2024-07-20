«Барселона» начала переговоры по трансферу чемпиона Европы — Mundo Deportivo

Каталонская «Барселона» начала переговоры по трансферу атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает испанский портал Mundo Deportivo.

По информации источника, агент испанского хавбека встретился с официальными представителями каталонской команды. Отмечается, что агент Ольмо настаивают на том, чтобы сумма трансфера была близкой к сумме отступных за игрока, которая составляет € 60 млн.

Ранее сообщалось, «Барселона» предложила испанскому футболисту, который является воспитанником каталонской команды, контракт на шесть лет.

Ольмо принял участие в 33 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до июля 2027 года.

В составе сборной Испании хавбек выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии, став лучшим бомбардиром турнира, забив три мяча.

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