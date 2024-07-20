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Тренер Аргентины Скалони раскритиковал США за качество полей на Кубке Америки

Тренер Аргентины Скалони раскритиковал США за качество полей на Кубке Америки
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони жёстко высказался о качестве полей на Кубке Америки – 2024, который проходил в США.

«На этих полях играют в американский футбол, но их подготовили к этому турниру. Смотрелись красиво, но они были плохи. Аргентина, к счастью, всё это преодолела», – приводит слова Скалони Doble Amarilla со ссылкой на интервью тренера в эфире Telenoche.

Напомним, Аргентина выиграла Копу второй раз подряд. В 2021 году команда в финале оказалась сильнее Бразилии (1:0). Аргентина стала самой титулованной сборной на Кубке Америки. У небесно-голубых теперь 16 побед в континентальном турнире. Второе место занимает Уругвай — 15 трофеев, замыкает тройку Бразилия – девять трофеев.

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