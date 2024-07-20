«Атлетико» может подписать сразу двух чемпионов Европы в составе Испании

Мадридский «Атлетико» рассчитывает усилить состав двумя футболистами «Реала Сосьедад» и сборной Испании полузащитником Микелем Мерино и центральным защитником Робеном Ле Норманом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мадридский клуб уже месяц ведёт переговоры о переходе Ле Нормана, однако сейчас решил сделать предложение о переходе его одноклубнику хавбеку Мерино, у которого истекает контракт летом 2025-го. «Реал Сосьедад» на данный момент не принял предложения «Атлетико», однако готов рассмотреть вариант с двойным трансфером, если «матрасники» смогут выплатить нужную сумму за футболистов.

В составе сборной Испании оба игрока выиграли чемпионат Европы — 2024 в Германии. По версии интернет-портала Transfermarkt, стоимость Ле Номана составляет € 40 млн, а Мерино оценивается в € 50 млн. Интерес к последнему проявляют «Барселона» и лондонский «Арсенал».

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