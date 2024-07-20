БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» может подписать сразу двух чемпионов Европы в составе Испании

«Атлетико» может подписать сразу двух чемпионов Европы в составе Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» рассчитывает усилить состав двумя футболистами «Реала Сосьедад» и сборной Испании полузащитником Микелем Мерино и центральным защитником Робеном Ле Норманом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мадридский клуб уже месяц ведёт переговоры о переходе Ле Нормана, однако сейчас решил сделать предложение о переходе его одноклубнику хавбеку Мерино, у которого истекает контракт летом 2025-го. «Реал Сосьедад» на данный момент не принял предложения «Атлетико», однако готов рассмотреть вариант с двойным трансфером, если «матрасники» смогут выплатить нужную сумму за футболистов.

В составе сборной Испании оба игрока выиграли чемпионат Европы — 2024 в Германии. По версии интернет-портала Transfermarkt, стоимость Ле Номана составляет € 40 млн, а Мерино оценивается в € 50 млн. Интерес к последнему проявляют «Барселона» и лондонский «Арсенал».

Материалы по теме
«Барселона» начала переговоры по трансферу чемпиона Европы — Mundo Deportivo

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android