Стало известно, какой вратарь будет основным в «Челси» после возвращения Кепы Аррисабалаги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска определился с «первым номером» своей команды на старте сезона на фоне возвращения из аренды в мадридском «Реале» испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский специалист склоняется к варианту с тем, чтобы основным вратарём вновь стал испанец Роберт Санчес.

Испанец Санчес был основными в начале минувшего сезона при тренере Маурисио Почеттино. В декабре 2023-го испанский вратарь получил травму, после которой его заменил серб Джордже Петрович, который и был основным до конца сезона.

На данный момент в составе лондонской команды числится шесть голкиперов. Помимо Кепы, Санчеса и Петровича, из аренды вернулись 20-летний американский вратарь Габриел Слонина и 21-летний воспитанник из Финляндии Лукас Бергстрём. Также в распоряжении Марески есть 32-летний англичанин Маркус Беттинелли, на счету которого одна игра за «Челси» в январе 2022-го.

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