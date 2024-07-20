«Манчестер Юнайтед» может перехватить главную трансферную цель «Баварии»

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, манкунианцы хотят подписать футболиста уже в летнее трансферное окно, несмотря на появившуюся информацию о договоренности нидерландского хавбека с «Баварией». Отмечатеся, что в переходе Симонса лично заинтересован главный тренер Эрик тен Хаг. Сообщается, что поспособствовать переходу может помощник тен Хага Руд ван Нистелрой, который работал с Симонсом в ПСВ.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не хотел бы расставаться с игроком после его успешного выступления в аренде за «РБ Лейпциг» и на чемпионате Европы в Германии.

Симонс принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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