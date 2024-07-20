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«Манчестер Юнайтед» может перехватить главную трансферную цель «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» может перехватить главную трансферную цель «Баварии»
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, манкунианцы хотят подписать футболиста уже в летнее трансферное окно, несмотря на появившуюся информацию о договоренности нидерландского хавбека с «Баварией». Отмечатеся, что в переходе Симонса лично заинтересован главный тренер Эрик тен Хаг. Сообщается, что поспособствовать переходу может помощник тен Хага Руд ван Нистелрой, который работал с Симонсом в ПСВ.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не хотел бы расставаться с игроком после его успешного выступления в аренде за «РБ Лейпциг» и на чемпионате Европы в Германии.

Симонс принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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