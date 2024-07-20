Титов: «Зенит» может превзойти рекорд «Спартака», но есть ли самолюбие у других команд?

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на то, что петербургский «Зенит» может превзойти рекорд красно-белых, взяв седьмой титул РПЛ подряд.

«Если команда заслуживает этого, то почему бы нет? Здесь вопрос в другом: есть ли самолюбие у остальных команд и футболистов? Если одна и та же команда выигрывает чемпионат шесть раз подряд, то вы задайте себе вопрос: «Почему так происходит?» Да, они мастера, у них великолепные финансовые возможности и условия. Но в футбол играют люди, а не деньги.

Покопайтесь в себе. Соберитесь, сядьте командой, сходите куда-нибудь и поговорите. Это не один матч, а сезон. Это не одной отдельной команде совет, а всем, которые ставят большие задачи. В РПЛ таких шесть-семь — это точно. Рецепт прост — поковыряться в себе. Нужно смотреть, какие усиления будут у других команд и какие потери — у «Зенита». По дистанции можно обойти любого. «Краснодар» на протяжении 16–17 туров это делал. Потом появилось «Динамо», которое само отдало чемпионство. Значит, можно играть с «Зенитом». И нужно!» — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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