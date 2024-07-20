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Егор Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него — разные команды

Егор Титов: «Краснодар» с Кордобой и без него — разные команды
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов оценил шансы «Краснодара» навязать борьбу «Зениту» за золото РПЛ в новом сезоне.

«Краснодар» «Зенит» переиграл — нет вопросов. Здесь уже вопросы к «Краснодару» — почему так сыграли? Понятно, что есть потери. Всё-таки с Кордобой это одна команда, а без него — другая. Будем ждать всех. Думаю, после 5-го тура уже все будут понимать, в каких они будут составах. Тогда уже можно делать прогнозы», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков. «Зенит» расположился на первой строчке, набрав 57 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 56 очков.

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