Корнеев считает, что уход Вендела может стать огромной потерей для «Зенита»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал возможный уход бразильского полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита».

«Если Вендел уйдет из «Зенита», эта потеря будет сопоставима с продажей Малкома. Футбол в исполнении Вендела шедеврален — его умные ходы и мобильность потрясают. Это игрок, у которого практически невозможно отобрать мяч», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч».

Ранее сообщалось, что Вендел близок к переходу в турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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