Стало известно, почему Холанд передумал переходить в «Реал» и хочет играть в «Барсе»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд больше не заинтересован в переходе в «Реал», сообщает FourFourTwo.

По сведениям источника, форвард изменил своё предпочтение по будущему клубу после трансфера Килиана Мбаппе в «Реал». Он теперь не уверен, что будет игроком стартового состава в случае перехода в мадридский клуб.

Однако нападающий не против ухода из «Манчестер Сити» и всё ещё хочет попробовать свои силы в испанской Ла Лиге. Таким образом, на данный момент он отдаёт предпочтение «Барселоне», как будущему клубу.

Источник также сообщает, что в контракте Холанда, рассчитанном до 2027 года, есть пункт о выкупе с 2025 года, если испанский гранд обратится с офертой к «горожанам».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ман Сити» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и шестью результативными передачами.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: