«Хотела не видеть то, что видела». Жена Павлюченко — о том, что её шокировало на Миконосе

Лариса Павлюченко, супруга бывшего нападающего сборной России и московского «Спартака» Романа Павлюченко, высказалась об отдыхе на Миконосе (остров в Греции).

«Решила поделиться своими впечатлениями от отдыха на Миконосе. Во-первых, я люблю природу и люблю глазами, а там её нет от слова «совсем». Меня это как-то шокировало.

При этом шикарные пляжи и сервис, хорошие и вкусные рестораны. Ночная жизнь бурлит, но публика очень разная и странная. Были моменты, когда хотелось не видеть то, что я видела. Но нам повезло с компанией, так как дорогие люди были рядом и нам было весело. И если спросите меня, вернулась бы я на Миконос, точно отвечу нет. Но я рада, что побывала там.

Сейчас мы переместились на Халкидики, мне здесь все нравится — природа, море, сервис, еда и люди. Может, это старость?» — написала жена Павлюченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Роман Павлюченко в октябре 2022 года в возрасте 40 лет объявил о завершении карьеры футболиста.

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