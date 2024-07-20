БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотела не видеть то, что видела». Жена Павлюченко — о том, что её шокировало на Миконосе

«Хотела не видеть то, что видела». Жена Павлюченко — о том, что её шокировало на Миконосе
Аудио-версия:
Комментарии

Лариса Павлюченко, супруга бывшего нападающего сборной России и московского «Спартака» Романа Павлюченко, высказалась об отдыхе на Миконосе (остров в Греции).

«Решила поделиться своими впечатлениями от отдыха на Миконосе. Во-первых, я люблю природу и люблю глазами, а там её нет от слова «совсем». Меня это как-то шокировало.

При этом шикарные пляжи и сервис, хорошие и вкусные рестораны. Ночная жизнь бурлит, но публика очень разная и странная. Были моменты, когда хотелось не видеть то, что я видела. Но нам повезло с компанией, так как дорогие люди были рядом и нам было весело. И если спросите меня, вернулась бы я на Миконос, точно отвечу нет. Но я рада, что побывала там.

Сейчас мы переместились на Халкидики, мне здесь все нравится — природа, море, сервис, еда и люди. Может, это старость?» — написала жена Павлюченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Роман Павлюченко в октябре 2022 года в возрасте 40 лет объявил о завершении карьеры футболиста.

Материалы по теме
Павлюченко объяснил, почему не обидится на Соболева, если он перейдёт в «Зенит»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android