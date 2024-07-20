«Интер» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды в бразильском «Интернасьонале», является кандидатом на усиление линии обороны миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях.

По информации источника, «нерадзурри» готовы заплатить за трансфер 20-летнего футболиста € 10 млн.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

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