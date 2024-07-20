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Паоло Мальдини сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Паоло Мальдини сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
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Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини сделал выбор между нападающими Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Я отлично знаю и Роналду, и Месси. Оба постоянно выигрывали «Золотой мяч» на протяжении последних лет, но Лео, на мой взгляд, превосходит Криштиану. Роналду – топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси», – приводит слова Мальдини Barca Universal.

За свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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