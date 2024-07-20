«Лилль» угрожал 18-летнему Йоро на случай отказа защитника перейти в «МЮ»

Центрального защитник «Лилля» Лени Йоро перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 62 млн (€ 52 млн + € 10 млн в качестве бонуса). Однако до последнего руководство мадридского «Реала» было уверено, что именно они подпишут Йоро, ведь с игроком была устная договорённость. Журналисты Marca сообщают, что на Лени повлияли угрозы со стороны французского клуба.

По сведениям источника, «Лилль» угрожал своему защитнику, что он не сыграет ни минуты в следующем сезоне, если не согласится перейти в стан «манкунианцев».

Дело в том, что английский клуб предложил французам более выгодную сумму трансфера. К тому же контракт Йоро с «Лиллем» рассчитан до лета следующего года и был риск того, что он уйдёт свободным агентом.

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.