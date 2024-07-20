Артуро Видаль назвал топ-10 лучших футбольных клубов мира

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль составил свой рейтинг лучших клубов текущего года.

Как сообщает Barca Universal в соцсетях, на первое место 37-летний футболист поставил мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. Вторым в списке Видаля стал «Манчестер Сити», а третья строчка осталась за мюнхенской «Баварией». Далее следуют по порядку «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус», «Челси», «Ливерпуль», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в ходе своей карьеры бывший полузащитник сборной Чили Артуро Видаль выступал за леверкузенский «Байер», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию», «Барселону», миланский «Интер», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

Видаль поёт про то, как надерёт зад мадридскому «Реалу»: