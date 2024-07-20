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Перейро: Лунин близок к переходу в «Челси». Анчелотти не любил его в повседневной жизни

Перейро: Лунин близок к переходу в «Челси». Анчелотти не любил его в повседневной жизни
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к переходу в «Челси», сообщает испанский журналист Onda Cero Альберто Перейро в подкасте на своей страничке в Х (ранее Twitter).

«Лунин не нравился Анчелотти в повседневной жизни. Тренер выбирал его из-за его выступлений», – добавил Перейро.

Источники ранее сообщали, что в мадридском «Реале» изучают вариант с продажей вратаря Андрея Лунина в «Челси» и подписанием голкипера лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который в минувшем сезоне выступал в составе «сливочных» на правах аренды.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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