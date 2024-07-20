Гасперини ответил на вопрос о своём будущем в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о своём будущем в итальянской команде.

«Существует устная договорённость по новому контракту с «Аталантой», никаких проблем нет», – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Гасперини был назначен на должность главного тренера команды из Бергамо летом 2016 года. За этот период под руководством итальянского специалиста «Аталанта» выиграла Лигу Европы, это произошло в минувшем сезоне. По итогам чемпионата Италии сезона-2023/2024 подопечные Гасперини набрали 69 очков и заняли четвёртое место.

Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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