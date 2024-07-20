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Стала известна причина, по которой Н’Голо Канте не вернётся в АПЛ

Стала известна причина, по которой Н’Голо Канте не вернётся в АПЛ
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Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н’Голо Канте не вернётся в АПЛ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации источника, между «Вест Хэмом» и «Аль-Иттихадом» состоялись переговоры, в ходе которых саудовский клуб дал понять англичанам, что не желает продавать француза. Отмечается, что в «Аль-Иттихаде» видят Канте ключевым футболистом команды.

33-летний хавбек саудовского «Аль-Иттихада» в минувшем сезоне провёл за клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение с саудовским клубом рассчитано до июля 2026 года.

Канте выступал за лондонский «Челси» с 2016 года. С клубом французский футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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