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На Украине отреагировали на информацию о возможном назначении Луческу в сборную

На Украине отреагировали на информацию о возможном назначении Луческу в сборную
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Украинская ассоциация футбола отреагировала на информацию о том, что её президент Андрей Шевченко общался с Мирчей Луческу о возможности для румынского специалиста возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс в Украине» УАФ опровергла эту информацию. Ранее о таких переговорах в эфире программы «Футбольный клуб» сообщил румынский журналист Дечебал Рэдулеску.

Главным тренером сборной Украины на сегодняшний день является Сергей Ребров. Под его руководством команда пробилась на Евро-2024, где не вышла из группы, заняв последнее, четвёртое место в своём квартете.

После турнира исполком УАФ выразил доверие Реброву и его штабу.

Напомним, Луческу ранее работал в «Зените», «Шахтёре» и ряде других клубов.

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