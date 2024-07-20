Эдди Хау ответил на вопрос о возможном назначении в сборную Англии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о своём возможном назначении на пост наставника национальной команды Англии.

«Я хочу остаться в «Ньюкасле», но наши с клубом желания должны совпадать. Сейчас нет никакого смысла говорить об Англии. Мне очень нравится моя команда, я люблю болельщиков, — приводит слова Хау журналист Крейг Хоуп в соцсетях.

Напомним, ранее появилась информация, что Эдди Хау может возглавить сборную Англии, которую ранее этим летом покинул Гарет Саутгейт.

Саутгейт возглавлял национальную команду Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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