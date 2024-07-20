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СМИ назвали основное разногласие между «Зенитом» и «Галатасараем» по трансферу Вендела

СМИ назвали основное разногласие между «Зенитом» и «Галатасараем» по трансферу Вендела
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, как сообщалось ранее, близок к подписанию трудового соглашения с турецким «Галатасараем» на пять лет с заработной платой в размере € 4 млн за сезон. Однако между клубами существует разногласие, пока затрудняющее трансфер.

Как сообщает Rixo Sports на страничке в Х (ранее Twitter), российский клуб желает, чтобы денежные средства от трансфера бразильца ему были переданы наличным расчётом. Это связано с эмбарго, наложенным на команды из РФ в связи с геополитической ситуацией в мире. Сообщается, что «Зенит» будет готов отпустить игрока в тот же день, когда турецкая сторона таким образом оплатит трансфер.

«Галатасарай», в свою очередь, хочет провести оплату за переход в рассрочку, несколькими траншами. В таком случае российский клуб намерен повысить требуемую сумму оплаты за игрока. По данным источника, пока процесс оплаты за переход не будет согласован, трансфер Вендела невозможен.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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