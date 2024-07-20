Шнякин раскрыл, какие позиции хочет усилить «Динамо» этим летом

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о трансферных планах московского «Динамо» текущим летом.

«Насколько я знаю, у „Динамо“ есть две позиции, на которые они ищут новых футболистов. Это центральный нападающий как подмена Тюкавину, а также правый защитник, который способен сыграть и слева тоже», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Сезон-2024/2025 в чемпионате России начнётся для бело-голубых 20 июля. «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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