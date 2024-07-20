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Отаменди рассказал трогательную историю влияния травмированного Месси на победу в Копе

Отаменди рассказал трогательную историю влияния травмированного Месси на победу в Копе
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Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди рассказал о том, как повёл себя Лионель Месси после получения травмы в решающий момент Копа Америка – 2024, в финале которого Аргентина встречалась с Колумбией.

«В дополнительное время Месси подошёл к нам, когда тренер диктовал план. Он не говорил. Он слушал, что говорил тренер, и когда тот закончил, он сказал тренеру, чтобы тот позволил Лаутаро Мартинесу выйти на поле. Он посмотрел на Лаутаро так, словно тот был его учителем и будто говорил ему: «Сегодня день экзамена, и ты должен его сдать».

Лаутаро вышел, забил гол и пришёл отпраздновать это событие вместе с Месси, потому что всё началось с Лео. Он сделал его сильным нападающим. Мы выиграли Кубок Америки, и Лаутаро посвятил этот кубок Месси», — приводит слова Отаменди аккаунт Messi FC World в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, основное время матча в финале Копы завершилось со счётом 0:0. Гол Лаутаро Мартинеса в дополнительное время принёс Аргентине победу в турнире.

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