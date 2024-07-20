В «Торино» отреагировали на информацию о возможном переходе Ивана Илича в «Зенит»

Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о возможном переходе сербского полузащитника Ивана Илича в петербургский «Зенит».

«Пока Иван является частью «Торино», он будет тренироваться с командой, а потом посмотрим, что произойдёт. Если он останется, у нас в составе будет очень талантливый игрок», — приводит слова Ваньяти Calciomercato.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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