Вендел в шаге от ухода из «Зенита», реакция Думы на участие россиян в ОИ. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел согласовал контракт с «Галатасараем» и близок к отъезду из России, в Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не против перехода в «Барселону». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».