Вендел в шаге от ухода из «Зенита», реакция Думы на участие россиян в ОИ. Главное к утру
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел согласовал контракт с «Галатасараем» и близок к отъезду из России, в Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не против перехода в «Барселону». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Игрок «Зенита» Вендел заключит трудовое соглашение с турецким «Галатасараем» на пять лет.
- В Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян.
- Стало известно, почему Эрлинг Холанд передумал переходить в «Реал» и хочет играть в «Барселоне».
- СМИ назвали основное разногласие между «Зенитом» и «Галатасараем» по трансферу Вендела.
- «Интер» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Зенита» Роберту Ренану.
- Аргентинский депутат выступила с заявлением о сборной Франции на фоне расистского скандала.
- Элина Свитолина объявила об увольнении тренера за неделю до старта Олимпиады в Париже.
- Каспер Рууд снялся с турнира в Кицбюэле.
- Рафаэль Надаль вышел в полуфинал впервые за два года.
- Конор Макгрегор раскрыл сумму, которую поставил на победу сборной Испании на Евро-2024.
- Сергей Бобровский рассказал о своих чувствах после камбэка «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.
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