БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел в шаге от ухода из «Зенита», реакция Думы на участие россиян в ОИ. Главное к утру

Вендел в шаге от ухода из «Зенита», реакция Думы на участие россиян в ОИ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел согласовал контракт с «Галатасараем» и близок к отъезду из России, в Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не против перехода в «Барселону». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Игрок «Зенита» Вендел заключит трудовое соглашение с турецким «Галатасараем» на пять лет.
  2. В Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян.
  3. Стало известно, почему Эрлинг Холанд передумал переходить в «Реал» и хочет играть в «Барселоне».
  4. СМИ назвали основное разногласие между «Зенитом» и «Галатасараем» по трансферу Вендела.
  5. «Интер» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Зенита» Роберту Ренану.
  6. Аргентинский депутат выступила с заявлением о сборной Франции на фоне расистского скандала.
  7. Элина Свитолина объявила об увольнении тренера за неделю до старта Олимпиады в Париже.
  8. Каспер Рууд снялся с турнира в Кицбюэле.
  9. Рафаэль Надаль вышел в полуфинал впервые за два года.
  10. Конор Макгрегор раскрыл сумму, которую поставил на победу сборной Испании на Евро-2024.
  11. Сергей Бобровский рассказал о своих чувствах после камбэка «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.
Материалы по теме
Топ-события субботы: старт РПЛ, бой Исмаилов — Минеев в боксе, баскетбол и Ф-1
Топ-события субботы: старт РПЛ, бой Исмаилов — Минеев в боксе, баскетбол и Ф-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android