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В «Баварии» заявили о готовности вести переговоры по продаже Киммиха

В «Баварии» заявили о готовности вести переговоры по продаже Киммиха
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем полузащитника мюнхенской команды Йозуа Киммиха.

«Мы открыты к предложениям. У Йозуа остался год контракта. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска», — приводит слова Эберля Bild.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что баварцы готовы продать Киммиха и открыты к предложениям.

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

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