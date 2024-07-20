Егор Титов: зачем Клаудиньо ехать домой, если по нему плачет Европа?

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о вероятности того, что «Зенит» может досрочно стать чемпионом в новом сезоне РПЛ.

— После Суперкубка снова заговорили, что «Зенит» опять станет чемпионом досрочно. Тоже так думаете?

— Непонятно, в каких составах будут команды-претенденты. Кто-то усиливается, кто-то продаёт. У «Зенита» Клаудиньо и Вендел — ключевые футболисты. Но им что-то нужно менять. Они уже долгое время в России — в одной команде и состоянии. Приедается. Тем более последние два года нет еврокубков. Бразильцев всегда тянет домой: обожают бобы свои и рис. Это тоже нужно иметь в виду. Уверен на сто процентов, что меняться будут все команды. Ждём приятных покупок. Понятно, что «Зенит» будет одним из главных претендентов на чемпионство. Мне кажется, что здесь уже подустали все. Мы помним, как «Спартак» выиграл шесть чемпионств подряд. Потом одни начали усиливаться, а «Спартак» — наоборот, продавать, отдавать и выгонять своих лидеров. Уверен, что «Зенит» такого не допустит. Вендел с Клаудиньо, безусловно, заслужили попробовать себя в Европе. Пишут про «Барселону» и «Галатасарай». «Галатасарай» большой клуб для Турции. Там сумасшедшие болельщики. Может, и стоит Венделу что-то поменять. Я не знаю, зачем Клаудиньо ехать домой, если по нему плачет Европа. Он классный футболист. Почему не Европа? Домой ты всегда успеешь. Ему 27 лет — самый расцвет, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: