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Расписание матчей РПЛ 20 июля

Расписание матчей РПЛ 20 июля
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Сегодня, 20 июля, матчем между «Локомотивом» и «Акроном» стартует 1-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание матчей, которые состоятся в указанный день.

  • 15:00 мск.  «Локомотив» - «Акрон».
  • 17:30 мск. «Крылья Советов» — «Зенит».
  • 20:00 мск. «Динамо» Москва — «Факел».
  • 20:00 мск. «Ростов» — ЦСКА.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1 и стали чемпионами. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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