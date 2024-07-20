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Стало известно, каких футболистов «Барселона» решила подписать этим летом

Стало известно, каких футболистов «Барселона» решила подписать этим летом
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Каталонская «Барселона» определилась с основными трансферными целями на текущее межсезонье. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Адриан Санчес.

По сведениям источника, этим летом сине-гранатовые хотят приобрести трёх футболистов сборной Испании, которые стали победителями Евро-2024. Так, в шорт-листе каталонцев оказались вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино и полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская команда уже сделала предложения по личным контрактам Ольмо и Уильямсу.

Напомним, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей Примеры.

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