Моуринью заинтересован в переходе хавбека «Манчестер Сити» в «Фенербахче» — Fotomac

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет, чтобы 30-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич перешёл в турецкий клуб нынешним летом. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, португальский специалист восхищается игрой хорватского футболиста. Кроме того, «Фенербахче» требуется усиление на позицию, на которой выступает Ковачич.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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